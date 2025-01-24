Стив Керр о Квинтене Посте: «Он отыграл 5 лет в университете и пришел новичком старой школы»

Стив Керр описал новичка «Уорриорз».

24-летний центровой Квинтен Пост был выбран 52-м на драфте-2024 НБА . Баскетболист набрал 20 очков, 5 подборов и 3 передачи за 19,7 минуты на площадке в последнем матче с «Чикаго».

«Он отыграл 5 лет в университете. Новичок старой школы. 25 лет назад парни приходили готовыми, потому что играли за университет несколько лет и получали базу. Это относится к Квинтену.

Главное, что удалось сделать в нашем фарм-клубе за пару месяцев, это адаптировать его к игре в защите. С этим были связаны наши самые большие опасения в начале сезона. Может ли он обороняться против пик-н-ролла? Может ли выходить на периметр? Может ли он помочь с заслоном и вернуться в «краску»? Все это вы увидели в последнем матче», – рассказал главный тренер «Голден Стэйт ».

«Последние несколько матчей были неудачными с точки зрения атаки. Поэтому мне дали шанс. Бессмысленно зайти в игру и не использовать свои сильные стороны. Я совершил броски, которые считаю хорошими для себя. Рад, что несколько из них попали в корзину», – заключил центровой.

Пост рассказал, что прогресс в защите во многом связан с частым общением с бывшим центровым клуба Зазой Пачулией, который продолжает сотрудничать с организацией в деловом плане.