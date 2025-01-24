5

Стив Керр о Квинтене Посте: «Он отыграл 5 лет в университете и пришел новичком старой школы»

Стив Керр описал новичка «Уорриорз».

24-летний центровой Квинтен Пост был выбран 52-м на драфте-2024 НБА. Баскетболист набрал 20 очков, 5 подборов и 3 передачи за 19,7 минуты на площадке в последнем матче с «Чикаго».

«Он отыграл 5 лет в университете. Новичок старой школы. 25 лет назад парни приходили готовыми, потому что играли за университет несколько лет и получали базу. Это относится к Квинтену.

Главное, что удалось сделать в нашем фарм-клубе за пару месяцев, это адаптировать его к игре в защите. С этим были связаны наши самые большие опасения в начале сезона. Может ли он обороняться против пик-н-ролла? Может ли выходить на периметр? Может ли он помочь с заслоном и вернуться в «краску»? Все это вы увидели в последнем матче», – рассказал главный тренер «Голден Стэйт».

«Последние несколько матчей были неудачными с точки зрения атаки. Поэтому мне дали шанс. Бессмысленно зайти в игру и не использовать свои сильные стороны. Я совершил броски, которые считаю хорошими для себя. Рад, что несколько из них попали в корзину», – заключил центровой.

Пост рассказал, что прогресс в защите во многом связан с частым общением с бывшим центровым клуба Зазой Пачулией, который продолжает сотрудничать с организацией в деловом плане.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
logoЗаза Пачулия
Квинтен Пост
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новичок Квинтен Пост: «Uber не работал, Стеф Карри подвез меня домой ночью из аэропорта»
19вчера, 10:44
Стив Керр о Тейтуме: «Мечта тренера. Идеально справился с ситуацией в Париже. Все заявления на этот счет исходили не от него»
522 января, 04:51
Джейсон Тейтум не обратил внимания на Стива Керра, который проходил мимо и хотел поздороваться
1021 января, 10:11Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
112 минут назад
«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
38 минут назад
Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)
6сегодня, 08:41
Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)
8сегодня, 08:00
Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
1сегодня, 07:43
Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
сегодня, 07:30
НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»
22сегодня, 07:20
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
12сегодня, 07:16
Ив Мисси и Василие Мицич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 07:02Видео
Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Панатинаикос», «Перистери» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:18
«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
сегодня, 08:14
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Бахчешехир», «Бешикташ» – «Тофаш» и другие матчи
сегодня, 05:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»
вчера, 20:59
Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
вчера, 20:50
Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»
вчера, 19:59
Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»
вчера, 19:29
«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
вчера, 19:22
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
вчера, 12:50
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
223 января, 19:32
Рекомендуем