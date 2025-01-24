Новичок Квинтен Пост: «Uber не работал, Стеф Карри подвез меня домой ночью из аэропорта»
Новичок «Уорриорз» Квинтен Пост рассказал показательную историю о Стефене Карри.
«Это случилось несколько месяцев назад. Я еще даже не появлялся на площадке на тот момент. Мы вернулись домой из долгого выездного турне. Было около 2:30 ночи. Мы были в аэропорту. Я пытаюсь поймать Uber, чтобы поехать домой, но Uber не работал. 2:30 ночи, аэропорт. Стеф такой: «Я тебя подкину».
В итоге он отвез меня домой, после затяжного турне. Наверное, он потратил на этом 20 минут. Он мог вернуться к себе на 20 минут раньше. Это просто показывает, какой он человек», – рассказал 24-летний центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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