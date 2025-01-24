«Бостон», «Лейкерс» и «Никс» – лидеры НБА по продаже атрибутики в сезоне-2024/25

НБА поделилась данными своего интернет-магазина.

Лидером по продаже атрибутики стал действующий чемпион «Бостон ». «Лейкерс » и «Нью-Йорк » попали в Топ-3. Учитывались коммерческие результаты первой половины сезона-2024/25.

«Селтикс» вышли на 1-е место впервые с 2008 года.