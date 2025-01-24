«Бостон», «Лейкерс» и «Никс» – лидеры НБА по продаже атрибутики в сезоне-2024/25
НБА поделилась данными своего интернет-магазина.
Лидером по продаже атрибутики стал действующий чемпион «Бостон». «Лейкерс» и «Нью-Йорк» попали в Топ-3. Учитывались коммерческие результаты первой половины сезона-2024/25.
«Селтикс» вышли на 1-е место впервые с 2008 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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