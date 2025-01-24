Леброн Джеймс эффектно поставил сверху в матче с «Селтикс». На его счету 20+14+6 в победной встрече
Леброн Джеймс отметился красивым данком в матче с «Селтикс».
Форвард «Лейкерс» ворвался под кольцо на последних секундах первой четверти и поставил сверху в окружении нескольких игроков соперника.
В активе 40-летнего баскетболиста 20 очков, 14 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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