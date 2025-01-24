Эрик Споэльстра о Келеле Уэйре: «Если что-то работает так эффективно, пусть работает»
Келел Уэйр обратил на себя внимание в последних матчах.
Новичок «Майами» 20-летний центровой Келел Уэйр набирает больше 20 очков в последних трех встречах, получив достаточное игровое время.
«Хит» успешно опробовали Уэйра в связке «больших» с Бэмом Адебайо.
«Это сработало. Нам приходится принимать много сложных решений. Если есть что-то настолько очевидное, и это работает настолько эффективно – пусть работает», – прокомментировал выступление центрового главный тренер Эрик Споэльстра.
«Сразу видно, как они могут играть друг с другом», – заметил один из менеджеров клуба Восточной конференции НБА.
«Это самая подходящая организация для него», – рассудил скаут из Западной конференции.
Уэйр попал в десятку лучших новичков на 8-м месте на этой неделе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем