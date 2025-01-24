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Эрик Споэльстра о Келеле Уэйре: «Если что-то работает так эффективно, пусть работает»

Келел Уэйр обратил на себя внимание в последних матчах.

Новичок «Майами» 20-летний центровой Келел Уэйр набирает больше 20 очков в последних трех встречах, получив достаточное игровое время.

«Хит» успешно опробовали Уэйра в связке «больших» с Бэмом Адебайо.

«Это сработало. Нам приходится принимать много сложных решений. Если есть что-то настолько очевидное, и это работает настолько эффективно – пусть работает», – прокомментировал выступление центрового главный тренер Эрик Споэльстра.

«Сразу видно, как они могут играть друг с другом», – заметил один из менеджеров клуба Восточной конференции НБА.

«Это самая подходящая организация для него», – рассудил скаут из Западной конференции.

Уэйр попал в десятку лучших новичков на 8-м месте на этой неделе.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЭрик Споэльстра
logoМайами
logoБэм Адебайо
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