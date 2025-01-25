Евролига. «Виллербан» обыграл «Барселону», «Фенербахче» прервал 7-матчевую победную серию «Олимпиакоса»

Сегодня прошли три матча регулярного чемпионата Евролиги.

Французский «Виллербан» справился с испанской «Барселоной», греческий «Олимпиакос» уступил турецкому «Фенербахче» и не смог продолжить 7-матчевую победную серию.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 16-7, Фенербахче Турция – 15-7, Монако – 14-9, Панатинаикос Греция – 14-9, Париж Франция – 13-9, Реал Испания – 13-10, Црвена Звезда Сербия – 13-10, Барселона Испания – 13-10, Бавария Германия – 13-10, Милан Италия – 12-11, Партизан Сербия – 12-11, Жальгирис Литва – 11-12, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виллербан Франция – 11-12, Баскония Испания – 9-14, Виртус Италия – 7-16, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-17, Альба Германия – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.