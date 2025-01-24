Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Элан Шалон» дома обыграл «Лимож ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 13-3, Монако – 12-4, Париж – 12-4, Виллербан – 12-4, Бурк – 10-6, Ле-Ман – 10-6, Сен-Кантен – 9-7, Элан Шалон – 8-9, Нанси – 7-9, Страсбур – 7-9, Дижон – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-10, Нантер – 6-10, Лимож – 5-12, Ле-Портель – 4-12, Стад Рошеле – 1-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.