Эрик Споэльстра о ситуации с Батлером: «Сказал игрокам смириться с этим. Это НБА, вы сами выбрали такую жизнь»

Эрик Споэльстра рассказал, как ситуация с Джимми Батлером сказывается на «Хит».

«Майами » повторно отстранил требующего обмена звездного защитника за опоздание на рейс.

«Я довел до сведения команды, что нужно привыкать к этому. Смиритесь с этим. Это жизнь в НБА , жизнь, которую мы выбрали. Если думаете, что она будет предсказуемой, вы ошибаетесь.

В следующем матче от нас потребуется стойкость духа и приверженность поставленной задаче. Ничего не меняется с точки зрения задачи. У нас сегодня игра, у нас достаточно преемственности, мы знаем, какова наша идентичность на данный момент. Можно придумать любое оправдание, но мы все равно способны и должны делать то, что любим.

Вся эта история имеет место на протяжении целого сезона, поэтому мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы подстроиться», – констатировал главный тренер «Хит».