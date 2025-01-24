  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эрик Споэльстра о ситуации с Батлером: «Сказал игрокам смириться с этим. Это НБА, вы сами выбрали такую жизнь»
5

Эрик Споэльстра о ситуации с Батлером: «Сказал игрокам смириться с этим. Это НБА, вы сами выбрали такую жизнь»

Эрик Споэльстра рассказал, как ситуация с Джимми Батлером сказывается на «Хит».

«Майами» повторно отстранил требующего обмена звездного защитника за опоздание на рейс.

«Я довел до сведения команды, что нужно привыкать к этому. Смиритесь с этим. Это жизнь в НБА, жизнь, которую мы выбрали. Если думаете, что она будет предсказуемой, вы ошибаетесь.

В следующем матче от нас потребуется стойкость духа и приверженность поставленной задаче. Ничего не меняется с точки зрения задачи. У нас сегодня игра, у нас достаточно преемственности, мы знаем, какова наша идентичность на данный момент. Можно придумать любое оправдание, но мы все равно способны и должны делать то, что любим.

Вся эта история имеет место на протяжении целого сезона, поэтому мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы подстроиться», – констатировал главный тренер «Хит».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: www.espn.com
logoМайами
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoЭрик Споэльстра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Боб Майерс: «Мне нравится Джимми Батлер, но в комплекте с ним ты приобретаешь скандалы»
119 января, 11:25
Эрик Споэльстра о возвращении Батлера: «Знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий»
218 января, 07:47
Эрик Споэльстра о поражении (100:136) от «Юты»: «Не думаю, что у нас есть оправдания»
95 января, 09:33
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
17 минут назад
«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
33 минуты назад
Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)
455 минут назад
Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)
8сегодня, 08:00
Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
1сегодня, 07:43
Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
сегодня, 07:30
НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»
22сегодня, 07:20
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
12сегодня, 07:16
Ив Мисси и Василие Мицич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
3сегодня, 07:02Видео
Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Панатинаикос», «Перистери» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:18
«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
сегодня, 08:14
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Бахчешехир», «Бешикташ» – «Тофаш» и другие матчи
сегодня, 05:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»
вчера, 20:59
Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
вчера, 20:50
Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»
вчера, 19:59
Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»
вчера, 19:29
«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
вчера, 19:22
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
вчера, 12:50
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
223 января, 19:32
Рекомендуем