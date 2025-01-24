Эрик Споэльстра о ситуации с Батлером: «Сказал игрокам смириться с этим. Это НБА, вы сами выбрали такую жизнь»
Эрик Споэльстра рассказал, как ситуация с Джимми Батлером сказывается на «Хит».
«Майами» повторно отстранил требующего обмена звездного защитника за опоздание на рейс.
«Я довел до сведения команды, что нужно привыкать к этому. Смиритесь с этим. Это жизнь в НБА, жизнь, которую мы выбрали. Если думаете, что она будет предсказуемой, вы ошибаетесь.
В следующем матче от нас потребуется стойкость духа и приверженность поставленной задаче. Ничего не меняется с точки зрения задачи. У нас сегодня игра, у нас достаточно преемственности, мы знаем, какова наша идентичность на данный момент. Можно придумать любое оправдание, но мы все равно способны и должны делать то, что любим.
Вся эта история имеет место на протяжении целого сезона, поэтому мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы подстроиться», – констатировал главный тренер «Хит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: www.espn.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем