Деррик Роуз: «Не смотрел ни одного матча Майкла Джордана, в котором они выиграли чемпионат»

Деррик Роуз не смотрел ни одного матча, в котором «Буллс» выиграли чемпионат.

«Я не смотрел ни одного матча Майкла Джордана , в котором они выиграли чемпионат. Черт, я был на улице. Брат и остальные говорили мне: «Возвращайся! Они сейчас начнут праздновать! Эй, игра заканчивается, возвращайся!» – рассказал бывший игрок «Чикаго ».