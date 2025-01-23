Деррик Роуз: «Не смотрел ни одного матча Майкла Джордана, в котором они выиграли чемпионат»
Деррик Роуз не смотрел ни одного матча, в котором «Буллс» выиграли чемпионат.
«Я не смотрел ни одного матча Майкла Джордана, в котором они выиграли чемпионат. Черт, я был на улице. Брат и остальные говорили мне: «Возвращайся! Они сейчас начнут праздновать! Эй, игра заканчивается, возвращайся!» – рассказал бывший игрок «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Out The Mud Podcast
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