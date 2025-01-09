Деррик Роуз о выводе номера из обращения в «Чикаго»: «Только не статую, пожалуйста»

Деррик Роуз пошутил по поводу своей церемонии в Чикаго.

В следующем сезоне «Буллз» намерены вывести номер «1» из обращения в честь самого молодого MVP. Роуз очень благодарен жесту уважения, но с юмором отреагировал на вопрос о возможной статуе в городе.

«Статуя. С учетом того, какими их делают в последнее время, нет. Не хочу статую. Никакой статуи. Пожалуйста, Майкл (Рейнсдорф). Только не статую», – прокомментировал эту возможность бывший баскетболист.

Последний инцидент связан с образом Дуэйна Уэйда в Майами . До этого вопросы вызывала статуя Аллена Айверсона в Филадельфии.