Деррик Роуз о выводе номера из обращения в «Чикаго»: «Только не статую, пожалуйста»
Деррик Роуз пошутил по поводу своей церемонии в Чикаго.
В следующем сезоне «Буллз» намерены вывести номер «1» из обращения в честь самого молодого MVP. Роуз очень благодарен жесту уважения, но с юмором отреагировал на вопрос о возможной статуе в городе.
«Статуя. С учетом того, какими их делают в последнее время, нет. Не хочу статую. Никакой статуи. Пожалуйста, Майкл (Рейнсдорф). Только не статую», – прокомментировал эту возможность бывший баскетболист.
Последний инцидент связан с образом Дуэйна Уэйда в Майами. До этого вопросы вызывала статуя Аллена Айверсона в Филадельфии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
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