«Ты не просто MVP, ты настоящий народный любимец». «Чикаго» провел церемонию в честь Деррика Роуза

Церемония в честь Деррика Роуза прошла в перерыве матча «Буллз» – «Никс».

«Чикаго » отметил завершение карьеры самого молодого MVP во время встречи с командой под руководством его бывшего тренера Тома Тибодо .

«Спасибо, Чикаго, за то, что подталкивал меня к величию.

У каждого своя история, моя закончилась таким образом. Мы в Чикаго привычны к ударам судьбы», – поблагодарил город и болельщиков бывший баскетболист.

Роуз не смог сдержать слез после выступления Жоакима Ноа .

«Ты всегда взваливал город на свои плечи и тащил с собой. Ты не просто MVP. Ты народный любимец», – заявил его бывший одноклубник.