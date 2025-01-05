«Ты не просто MVP, ты настоящий народный любимец». «Чикаго» провел церемонию в честь Деррика Роуза
Церемония в честь Деррика Роуза прошла в перерыве матча «Буллз» – «Никс».
«Чикаго» отметил завершение карьеры самого молодого MVP во время встречи с командой под руководством его бывшего тренера Тома Тибодо.
«Спасибо, Чикаго, за то, что подталкивал меня к величию.
У каждого своя история, моя закончилась таким образом. Мы в Чикаго привычны к ударам судьбы», – поблагодарил город и болельщиков бывший баскетболист.
Роуз не смог сдержать слез после выступления Жоакима Ноа.
«Ты всегда взваливал город на свои плечи и тащил с собой. Ты не просто MVP. Ты народный любимец», – заявил его бывший одноклубник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
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