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«Чикаго» выведет из обращения 1-й номер Деррика Роуза в следующем сезоне

В следующем сезоне «Буллс» выведут из обращения номер Деррика Роуза.

Роуз, уроженец Чикаго, отыграл восемь сезонов в составе «Буллс», став самым молодым MVP в истории НБА. Роуз был выбран под первым номером на драфте 2008 года, получил награду «Новичок года» в сезоне-2008/09 и был признан MVP в 2011 году.

Ни один игрок «Чикаго» не надевал 1-й номер с тех пор, как Роуза обменяли в «Нью-Йорк» в 2016 году. «Буллс» выдавали этот номер Майклу Картеру-Уильямсу и Энтони Морроу, но оба игрока сменили его из-за негативной реакции болельщиков.

В четверг Роуз в интервью ESPN признался, что хотел бы когда-нибудь увидеть свою майку под сводами «Юнайтед-центра». В субботу утром генеральный директор и президент «Чикаго» Майкл Рейнсдорф лично проинформировал Роуза о том, что его номер будет выведен из обращения в следующем сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДеррик Роуз
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