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Том Тибодо о Деррике Роузе: «Для меня он, без сомнения, игрок уровня Зала славы»

Том Тибодо оценил карьеру Деррика Роуза.

«Люди не понимают, как трудно играть в родном городе. Он делал столько всего за пределами площадки, о чем никто не подозревает. Привлекать излишнее внимание не в характере Деррика. Он очень многое делал для сообщества, не только тут, в любом месте, где оказывался. Это очень ярко характеризует его как человека.

Для меня он, без сомнения, игрок уровня Зала славы», – заключил бывший тренер баскетболиста.

«Чикаго» провел церемонию в честь окончания карьеры Роуза.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
logoНью-Йорк
logoДеррик Роуз
logoТом Тибодо
logoНБА
logoЧикаго
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