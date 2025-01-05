Том Тибодо о Деррике Роузе: «Для меня он, без сомнения, игрок уровня Зала славы»
Том Тибодо оценил карьеру Деррика Роуза.
«Люди не понимают, как трудно играть в родном городе. Он делал столько всего за пределами площадки, о чем никто не подозревает. Привлекать излишнее внимание не в характере Деррика. Он очень многое делал для сообщества, не только тут, в любом месте, где оказывался. Это очень ярко характеризует его как человека.
Для меня он, без сомнения, игрок уровня Зала славы», – заключил бывший тренер баскетболиста.
«Чикаго» провел церемонию в честь окончания карьеры Роуза.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
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