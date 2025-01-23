Андре Драммонд назвал величайших подбирающих: «Деннис Родман, Мозес Мэлоун, Билл Расселл, Тристан Томпсон»
Андре Драммонд назвал величайших подборщиков в истории НБА.
«Моя гора Рашмор величайших игроков на подборе? Деннис Родман, Мозес Мэлоун, Билл Расселл и Тристан Томпсон», — сказал центровой «Филадельфии» в подкасте Пола Джорджа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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