Кейд Каннингем – первый игрок в истории НБА, совершивший двузначное количество потерь в двух матчах подряд
Кейд Каннингем совершил 10 потерь в двух матчах подряд.
Разыгрывающий «Детройта» стал первым игроком в истории НБА, который совершил двузначное количество потерь в двух матчах подряд.
НБА начала отслеживать потери в сезоне-1977/78.
Каннингем сделал 10 потерь в матче против «Атланты» (114:104) в среду и в матче против «Хьюстона» (107:96) двумя днями ранее.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Reddit
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