Кейд Каннингем – первый игрок в истории НБА, совершивший двузначное количество потерь в двух матчах подряд

Кейд Каннингем совершил 10 потерь в двух матчах подряд.

Разыгрывающий «Детройта » стал первым игроком в истории НБА , который совершил двузначное количество потерь в двух матчах подряд.

НБА начала отслеживать потери в сезоне-1977/78.

Каннингем сделал 10 потерь в матче против «Атланты» (114:104) в среду и в матче против «Хьюстона» (107:96) двумя днями ранее.