Паоло Банкеро: «Я еще близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации»
Паоло Банкеро рассказал о своих стимулах.
«Я еще и близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации. Хочу понять, насколько могу быть хорош», – признался форвард «Орландо».
Банкеро проводит 3-й сезон в лиге, набирая 25,4 очка, 7,9 подбора и 4,5 передачи в среднем.
«Когда тебе будет 26, игра будет для тебя настолько понятной. «Расслабьтесь, у меня все под контролем». Набирать очки станет элементарно», – посмеялся одноклубник баскетболиста защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Фозана Амера
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