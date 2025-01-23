Паоло Банкеро: «Я еще близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации»

Паоло Банкеро рассказал о своих стимулах.

«Я еще и близко не подошел к своему пику. Это добавляет мне мотивации. Хочу понять, насколько могу быть хорош», – признался форвард «Орландо ».

Банкеро проводит 3-й сезон в лиге, набирая 25,4 очка, 7,9 подбора и 4,5 передачи в среднем.

«Когда тебе будет 26, игра будет для тебя настолько понятной. «Расслабьтесь, у меня все под контролем». Набирать очки станет элементарно», – посмеялся одноклубник баскетболиста защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп .