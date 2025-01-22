«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
Мело Тримбл стал героем рубрики «Факты о России».
Разыгрывающий ЦСКА попытался угадать факты о России в новом выпуске шоу «Вид сверху».
«Ребята, у вас есть огуречный фестиваль, вы отправляете медведей в космос, жжете чучело. Что вообще здесь происходит?» – удивляется баскетболист.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Единой лиги ВТБ
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