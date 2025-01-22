«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»

Мело Тримбл стал героем рубрики «Факты о России».

Разыгрывающий ЦСКА попытался угадать факты о России в новом выпуске шоу «Вид сверху».

«Ребята, у вас есть огуречный фестиваль, вы отправляете медведей в космос, жжете чучело. Что вообще здесь происходит?» – удивляется баскетболист.