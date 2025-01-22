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Глава судейского департамента Лиги ВТБ: «Решение дать технический Касперу Уэйру было неверным»

Николаос Пицилкас разобрал решающий эпизод матча ЦСКА – «Локо».

Руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ Николаос Пицилкас детально разобрал эпизод, который случился за 8,7 секунды до конца матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (104:106).

«Если смотреть на эпизод после детального повтора, то видно, что Уэйр первым совершает неправильный контакт в отношении Узинского (задержка руками). Этот контакт должен был быть классифицирован как фол. Пропуск первого неправильного контакта — неверное решение судей. Как итог ответной реакции на неправильный контакт — Дмитрий ответным действием толкает Каспера, который падает на паркет и выкатывается за пределы игровой площадки, пересекая лицевую линию. Судья зафиксировал нарушение — технический фол за пересечение лицевой/боковой линии при вбрасывании в последние две минуты четвертой четверти и каждого дополнительного периода. Это ошибка.

Решение дать технический Касперу было неверным, так как это правило применяется только к игрокам, которые мешают вбрасывающему игроку и пересекают лицевую/боковую линию. То есть в данном случае только Курбанов мог быть наказан техническим за пересечение линии», – объяснил греческий специалист.

Ранее сегодня лига оценила работу судей в матче, отметив четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча. По решению лиги судьи Евгений Островский, Ярослав Орешин и Антон Круглов не будут допущены к работе на ближайших матчах чемпионата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив-Кубань
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