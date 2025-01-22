«Мемфис» 2025 года – вторая по скорости игры команда в этом столетии

«Гризлис» показывают одну из самых быстрых игр в этом столетии.

Репортер Лев Акабас представил график, на котором видно, как менялась скорость игры в НБА за последние 20 лет.

«Мемфис » в нынешнем сезоне уступает по скорости только «Милуоки » образца 2020 года. Также примечательно, что «Финикс » середины 2000-х годов сегодня был бы самой медленной командой в лиге.