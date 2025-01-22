«Мемфис» 2025 года – вторая по скорости игры команда в этом столетии
«Гризлис» показывают одну из самых быстрых игр в этом столетии.
Репортер Лев Акабас представил график, на котором видно, как менялась скорость игры в НБА за последние 20 лет.
«Мемфис» в нынешнем сезоне уступает по скорости только «Милуоки» образца 2020 года. Также примечательно, что «Финикс» середины 2000-х годов сегодня был бы самой медленной командой в лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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