Чендлер Парсонс: «Энтони Эдвардс – самый зрелищный игрок в НБА»
Чендлер Парсонс считает Энтони Эдвардса самым зрелищным игроком в НБА.
«Энтони Эдвардс покорил мое сердце. Он никогда не ошибается в моих глазах.
И Эдвардс, и Морэнт очень зрелищные, но «Тимбервулвз» плохо стартовали, после чего немного исправили ситуацию. Джа Морэнт и «Гризлис» были здоровы и доминировали. Так что речь идет о команде, которая хорошо начала сезон, и о команде, которая не очень хорошо начала сезон.
Оба эти парня зрелищные, но Энтони Эдвардс, как по мне, самый зрелищный игрок в НБА», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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