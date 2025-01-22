Бюджет «Монако» составляет 29,375 млн евро, из них 14,747 млн уходит на зарплаты

Стал известен бюджет «Монако» на сезон-24/25.

Бюджет клуба оценивается в 29,375 миллиона евро, из которых 14,747 миллиона выделяется на зарплаты игрокам и тренерам.

«Монако » увеличил бюджет на 7% по сравнению с прошлым сезоном, платежная ведомость выросла на 13%.

Лидеры по зарплатам: Майк Джеймс (3 миллиона за сезон), Ник Калатес (1,4 миллиона) и Донатас Мотеюнас (1,1 миллиона).

Зарплатная ведомость «Виллербана » составляет 5,58 млн евро. У «Парижа » – 5,62 миллиона .