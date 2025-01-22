Бюджет «Монако» составляет 29,375 млн евро, из них 14,747 млн уходит на зарплаты
Стал известен бюджет «Монако» на сезон-24/25.
Бюджет клуба оценивается в 29,375 миллиона евро, из которых 14,747 миллиона выделяется на зарплаты игрокам и тренерам.
«Монако» увеличил бюджет на 7% по сравнению с прошлым сезоном, платежная ведомость выросла на 13%.
Лидеры по зарплатам: Майк Джеймс (3 миллиона за сезон), Ник Калатес (1,4 миллиона) и Донатас Мотеюнас (1,1 миллиона).
Зарплатная ведомость «Виллербана» составляет 5,58 млн евро. У «Парижа» – 5,62 миллиона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketeurope.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем