Чемпионат Франции. «Монако» – «Нанси», «Стад Рошеле» примет «Париж»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Монако» встретится с «Нанси». «Париж» в гостях сыграет со «Стад Рошеле».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 13-3, Виллербан – 11-4, Монако – 11-4, Париж – 11-4, Бурк – 10-6, Ле-Ман – 10-6, Сен-Кантен – 9-7, Нанси – 7-8, Страсбур – 7-9, Элан Шалон – 7-9, Дижон – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Нантер – 6-10, Лимож – 5-11, Ле-Портель – 4-12, Стад Рошеле – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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