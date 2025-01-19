Чемпионат Франции. «Монако» – «Нанси», «Стад Рошеле» примет «Париж»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Монако » встретится с «Нанси». «Париж » в гостях сыграет со «Стад Рошеле». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 13-3, Виллербан – 11-4, Монако – 11-4, Париж – 11-4, Бурк – 10-6, Ле-Ман – 10-6, Сен-Кантен – 9-7, Нанси – 7-8, Страсбур – 7-9, Элан Шалон – 7-9, Дижон – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Нантер – 6-10, Лимож – 5-11, Ле-Портель – 4-12, Стад Рошеле – 1-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.