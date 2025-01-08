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Еврокубок. «Бахчешехир» – «Будучность», «Вулвз» против «Сопота» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Бахчешехир» примет черногорскую «Будучность», литовский «Вулвз» сыграет с польским «Сопотом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 11-2, Гран-Канария Испания – 10-4, Ульм Германия – 9-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-5, Бешикташ Турция – 7-6, Вулвз Литва – 7-6, Будучность Черногория – 6-7, Ховентуд Испания – 4-9, Тренто Италия – 4-10, Сопот Польша – 0-13.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 12-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 8-5, Тюрк Телеком Турция – 8-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-5, Венеция Италия – 7-6, Клуж Румыния – 7-6, Бурк Франция – 7-7, Литкабелис Литва – 4-9, Гамбург Германия – 3-10, Арис Греция – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
logoТрефл Сопот
результаты
logoБудучность
logoГамбург
logoРейер Венеция
logoБешикташ
logoЕврокубок
logoВулвз
logoХапоэль Иерусалим
logoБахчешехир
logoАрис
logoКлуж
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