Еврокубок. «Бахчешехир» – «Будучность», «Вулвз» против «Сопота» и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бахчешехир» примет черногорскую «Будучность», литовский «Вулвз» сыграет с польским «Сопотом».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 11-2, Гран-Канария Испания – 10-4, Ульм Германия – 9-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-5, Бешикташ Турция – 7-6, Вулвз Литва – 7-6, Будучность Черногория – 6-7, Ховентуд Испания – 4-9, Тренто Италия – 4-10, Сопот Польша – 0-13.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 12-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 8-5, Тюрк Телеком Турция – 8-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-5, Венеция Италия – 7-6, Клуж Румыния – 7-6, Бурк Франция – 7-7, Литкабелис Литва – 4-9, Гамбург Германия – 3-10, Арис Греция – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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