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Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Гамбург», «Арис» сыграет с «Бурком» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Тюрк Телеком» примет немецкий «Гамбург», греческий «Арис» сыграет с французским «Бурком».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 12-2, Гран-Канария Испания – 10-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-5, Ульм Германия – 9-6, Бешикташ Турция – 8-7, Вулвз Литва – 7-8, Будучность Черногория – 6-8, Ховентуд Испания – 5-9, Тренто Италия – 5-10, Сопот Польша – 1-13.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-5, Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-6, Тюрк Телеком Турция – 8-6, Венеция Италия – 8-6, Клуж Румыния – 7-7, Бурк Франция – 7-7, Литкабелис Литва – 4-10, Гамбург Германия – 3-11, Арис Греция – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoРейер Венеция
logoХапоэль Тель-Авив
logoКлуж
logoТрефл Сопот
logoЕврокубок
logoГамбург
logoБурк
logoБахчешехир
logoГран-Канария
logoБудучность
logoХовентуд
результаты
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