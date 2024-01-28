Болельщики в Денвере скандировали «Где Эмбиид?», центровой фирменным жестом показал, что «не слышит» их
Фанаты «Денвера» остались недовольны тем, что Джоэл Эмбиид не вышел на паркет.
Болельщики на старте матча начали скандировать «Где Эмбиид?», а некоторые принесли прошлогоднюю листовку с надписью «Пропавший без вести», фотографией и неправильно написанной фамилией Эмбиида: «0 MVP, 0 стартовых пятерок на Матче звезд, высокий. Последний раз видели в Денвере в 2019».
В конце игры Эмбиид получил новую волну кричалок. После того как он показал толпе фирменный жест одной рукой, что «не слышит» ее, она осыпала его еще одной порцией освистываний.
Не знаю, что произошло в реалии, это видимо только в голове у Джоэла, но выглядит вся ситуация недостойно. После можно конечно объяснить всё как угодно, но зрители и лига платят за действия, а не за слова.
Если этот случай (вдруг)) как-то повлияет на решение признать его мвп в конце сезона, вот будет 🔥🔥🔥