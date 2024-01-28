Болельщики в Денвере скандировали «Где Эмбиид?», центровой фирменным жестом показал, что «не слышит» их

Фанаты «Денвера» остались недовольны тем, что Джоэл Эмбиид не вышел на паркет.

Болельщики на старте матча начали скандировать «Где Эмбиид?», а некоторые принесли прошлогоднюю листовку с надписью «Пропавший без вести», фотографией и неправильно написанной фамилией : «0 MVP, 0 стартовых пятерок на Матче звезд, высокий. Последний раз видели в в 2019».

В конце игры Эмбиид получил новую волну кричалок. После того как он показал толпе фирменный жест одной рукой, что «не слышит» ее, она осыпала его еще одной порцией освистываний.