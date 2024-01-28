Болельщики в Денвере скандировали «Где Эмбиид?», центровой фирменным жестом показал, что «не слышит» их

Теги Денвер Филадельфия НБА болельщики Джоэл Эмбиид Баскетбол

Фанаты «Денвера» остались недовольны тем, что Джоэл Эмбиид не вышел на паркет.

Болельщики на старте матча начали скандировать «Где Эмбиид?», а некоторые принесли прошлогоднюю листовку с надписью «Пропавший без вести», фотографией и неправильно написанной фамилией Эмбиида: «0 MVP, 0 стартовых пятерок на Матче звезд, высокий. Последний раз видели в Денвере в 2019».

В конце игры Эмбиид получил новую волну кричалок. После того как он показал толпе фирменный жест одной рукой, что «не слышит» ее, она осыпала его еще одной порцией освистываний.

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6 комментариев
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Самый трусливый действующий игрок. Ничего, ПО, как всегда, всё расставит по местам.
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Надеюсь, что фанаты ему показали на чемпионский баннер, где написано чемпионы НБА 2022/23.
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Ответ LightWithin
Листовка на фото огненная 👍🏻🤓 Не знаю, что произошло в реалии, это видимо только в голове у Джоэла, но выглядит вся ситуация недостойно. После можно конечно объяснить всё как угодно, но зрители и лига платят за действия, а не за слова. Если этот случай (вдруг)) как-то повлияет на решение признать его мвп в конце сезона, вот будет 🔥🔥🔥
Если лига расследует этот пропуск матча, то в качестве наказания Эмбиид должен быть исключен из гонки за мвп. Он уже не в первый раз филонит когда предстоит тяжёлая игра. Матч против Бостона он тоже старается пропустить.
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+5
Ответ sfrrrR
Комментарий скрыт
Джоэл, вот ты где находишься, а чего сегодня в Денвере не сыграл? Воспаление хитрости?
+4
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+3
Листовка на фото огненная 👍🏻🤓
Не знаю, что произошло в реалии, это видимо только в голове у Джоэла, но выглядит вся ситуация недостойно. После можно конечно объяснить всё как угодно, но зрители и лига платят за действия, а не за слова.
Если этот случай (вдруг)) как-то повлияет на решение признать его мвп в конце сезона, вот будет 🔥🔥🔥
+2
-2
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