Леброн Джеймс обошел Скотти Пиппена и вышел на чистое 7-е место по количеству перехватов за карьеру в НБА
Леброн Джеймс вышел на чистое 7-е место по количеству перехватов за карьеру.
По ходу матча с «Вашингтоном» 40-летний форвард совершил 2 перехвата и обошел легендарного Скотти Пиппена (2 307).
Впереди на 6-й строчке Морис Чикс (2310).
Из действующих игроков Джеймса опережает разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол (2 669), находящийся на 3-м месте.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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