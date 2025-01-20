Скотти Пиппен о выборе между собой и Леброном: «Вам нужны титулы или индивидуальные достижения?»

Скотти Пиппен сравнил себя и Леброна Джеймса.

Легендарный игрок НБА в подкасте Патрика Беверли предположил, как повел бы себя гипотетический владелец клуба, выбирая между ним и 4-кратным MVP Леброном Джеймсом.

«Мои достижения на командном уровне превосходят то, чего добился Леброн. Я завоевал шесть перстней.

Вам нужны титулы или индивидуальные достижения? Я за своими перстнями не гонялся», – произнес знаменитый форвард «Чикаго ».