Леброн Джеймс сравнялся со Скотти Пиппеном и вышел на 7-е место по количеству перехватов за карьеру в НБА
Леброн Джеймс вышел на 7-е место по количеству перехватов в регулярных сезонах.
3 перехвата звездного форварда «Лейкерс» в проигранном матче с «Клипперс» позволили ему сравняться со Скотти Пиппеном по этому статистическому показателю за карьеру (2307).
Впереди Морис Чикс (2310).
Из действующих игроков Джеймса опережает разыгрывающий Крис Пол (2669), находящийся на 3-м месте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Statmuse
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