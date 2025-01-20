Леброн Джеймс сравнялся со Скотти Пиппеном и вышел на 7-е место по количеству перехватов за карьеру в НБА

Леброн Джеймс вышел на 7-е место по количеству перехватов в регулярных сезонах.

3 перехвата звездного форварда «Лейкерс » в проигранном матче с «Клипперс» позволили ему сравняться со Скотти Пиппеном по этому статистическому показателю за карьеру (2307).

Впереди Морис Чикс (2310).

Из действующих игроков Джеймса опережает разыгрывающий Крис Пол (2669), находящийся на 3-м месте.