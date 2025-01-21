Брюс Браун: «В прошлом году я был в полном шоке, когда меня обменяли, так что в этом году мне все равно»

Брюс Браун признался, что ему уже плевать на слухи о возможном обмене.

«Я был в такой ситуации последние два года, так что если это случится, то это случится. Если нет, я рад находиться здесь.

Это бизнес. В прошлом году я был в полном шоке, когда меня обменяли, так что в этом году мне все равно», – сказал атакующий защитник «Торонто ».