Брюс Браун: «В прошлом году я был в полном шоке, когда меня обменяли, так что в этом году мне все равно»
Брюс Браун признался, что ему уже плевать на слухи о возможном обмене.
«Я был в такой ситуации последние два года, так что если это случится, то это случится. Если нет, я рад находиться здесь.
Это бизнес. В прошлом году я был в полном шоке, когда меня обменяли, так что в этом году мне все равно», – сказал атакующий защитник «Торонто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Toronto Star
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем