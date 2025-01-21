«Новый Орлеан» отыграл «-25» в матче с «Ютой» и победил в овертайме. Это самый крупный камбэк в истории клуба
«Пеликанс» совершили самый крупный камбэк в истории клуба.
«Новый Орлеан» отыгрался «-25» в матче с «Ютой» и победил в овертайме – 123:119.
«Пеликанс» ранее никогда не выигрывали при таком отставании.
Клуб из Луизианы сыграл без Зайона Уильямсона, Брэндона Ингрэма, Херба Джонса и Ива Мисси. Си Джей Макколлум набрал 45 очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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