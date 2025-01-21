«Новый Орлеан» отыграл «-25» в матче с «Ютой» и победил в овертайме. Это самый крупный камбэк в истории клуба

«Пеликанс» совершили самый крупный камбэк в истории клуба.

«Новый Орлеан » отыгрался «-25» в матче с «Ютой» и победил в овертайме – 123:119.

«Пеликанс» ранее никогда не выигрывали при таком отставании.

Клуб из Луизианы сыграл без Зайона Уильямсона, Брэндона Ингрэма, Херба Джонса и Ива Мисси. Си Джей Макколлум набрал 45 очков.