Стив Керр: «Хотим, чтобы «Уорриорз» процветали после нашего ухода»

Стив Керр прокомментировал ситуацию в «Голден Стэйт».

«Мы все согласны с этим. Хотим, чтобы организация процветала после нашего ухода. Это искреннее желание. Большая редкость, но она является следствием колоссального успеха.

Это стало возможным на фоне жизненного цикла одной из величайших команд в истории. Никто здесь не испытывает горечь, не сомневается в себе и происходящем. Мы стараемся завершить эту историю ярко, весело, соревнуясь и помогая организации в ее будущем.

Мы следим за возможными ходами, которые могут действительно принести пользу нынешнему составу. Сделаем все возможное, чтобы бороться, построить состав вокруг Стефа Карри без залога в виде нашего будущего. Это правильный подход», – заключил главный тренер команды.