Стив Керр: «Хотим, чтобы «Уорриорз» процветали после нашего ухода»
Стив Керр прокомментировал ситуацию в «Голден Стэйт».
«Мы все согласны с этим. Хотим, чтобы организация процветала после нашего ухода. Это искреннее желание. Большая редкость, но она является следствием колоссального успеха.
Это стало возможным на фоне жизненного цикла одной из величайших команд в истории. Никто здесь не испытывает горечь, не сомневается в себе и происходящем. Мы стараемся завершить эту историю ярко, весело, соревнуясь и помогая организации в ее будущем.
Мы следим за возможными ходами, которые могут действительно принести пользу нынешнему составу. Сделаем все возможное, чтобы бороться, построить состав вокруг Стефа Карри без залога в виде нашего будущего. Это правильный подход», – заключил главный тренер команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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