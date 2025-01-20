Зайон Уильямсон: «Не знаю, откуда идет мнение, что я не хочу оставаться в Новом Орлеане»
Зайон Уильямсон прокомментировал слухи о возможном обмене.
«Проблема с задней поверхностью бедра стала серьезным препятствием, но теперь я отлично себя чувствую, занимаюсь моей любимой игрой.
Должен также добавить, что я люблю Новый Орлеан. Не знаю, откуда идет это мнение, что я не хочу оставаться здесь. Это мой город, мой дом. Повторяю это каждый год», – заключил форвард «Пеликанс».
Уильямсон провел 4 матча с начала нового года, набирая 20,8 очка, 8,5 подбора, 5,5 передачи, 2 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем при 53,8% точности с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нового Орлеана»
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