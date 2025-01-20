Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Кремону»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Виртус » дома сыграет с «Кремоной». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 12-4, Тренто – 12-4, Трапани Шарк – 12-4, Виртус – 11-4, Милан – 10-6, Триест – 10-6, Дертона – 10-6, Реджо-Эмилия – 9-7, Венеция – 8-8, Тревизо – 7-9, Динамо Сассари – 6-10, Варезе – 6-10, Скафати – 4-12, Пистоя – 4-12, Ваноли Кремона – 3-12, Наполи – 3-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.