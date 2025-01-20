Адриатическая лига. «Морнар Бар» сыграет с «Црвеной Звездой»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Черногорский «Морнар Бар» сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 15-2, Будучность Черногория – 15-2, Црвена Звезда Сербия – 13-3, Дубай ОАЭ – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-6, Цедевита-Олимпия Словения – 10-7, Задар Хорватия – 9-8, Спартак Суботица Сербия – 9-8, Мега Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, Студентски центар Черногория – 6-11, КРКА Словения – 4-13, Цибона Хорватия – 2-15, Морнар Бар Черногория – 1-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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