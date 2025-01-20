Джеймс Харден обошел Оскара Робертсона и поднялся на 14-е место в НБА по набранным очкам
Джеймс Харден поднялся на одну позицию в рейтинге самых результативных в НБА.
Защитник «Клипперс» в воскресенье обошел легендарного Оскара Робертсона (26 710) и вышел на 14-е место в истории лиги по набранным очкам.
Харден набрал 21 очко и 12 передач в победном матче с «Лейкерс» (116:102).
На 13-й строчке прославленный центровой Хаким Оладжувон (26 946).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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