Джеймс Харден обошел Оскара Робертсона и поднялся на 14-е место в НБА по набранным очкам

Джеймс Харден поднялся на одну позицию в рейтинге самых результативных в НБА.

Защитник «Клипперс » в воскресенье обошел легендарного Оскара Робертсона (26 710) и вышел на 14-е место в истории лиги по набранным очкам.

Харден набрал 21 очко и 12 передач в победном матче с «Лейкерс» (116:102).

На 13-й строчке прославленный центровой Хаким Оладжувон (26 946).