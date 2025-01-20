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Братья Макс и Кэм Кристи впервые сыграли друг против друга в НБА

Братья Макс и Кэм Кристи впервые вышли друг против друга в НБА.

Дуэль защитников состоялась во время матча «Клипперс» – «Лейкерс» (116:102).

19-летний новичок Кэм Кристи проводил вторую игру в НБА, он набрал 1 очко. В активе Макса 10 очков и 1 передача.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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