Братья Макс и Кэм Кристи впервые сыграли друг против друга в НБА

Братья Макс и Кэм Кристи впервые вышли друг против друга в НБА.

Дуэль защитников состоялась во время матча «Клипперс» – «Лейкерс» (116:102). 19-летний новичок Кэм Кристи проводил вторую игру в НБА, он набрал 1 очко. В активе Макса 10 очков и 1 передача.