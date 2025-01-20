Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» примет «Анадолу Эфес»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Бююкчекмедже» примет «Анадолу Эфес»
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 13-1, Тофаш – 12-3, Анадолу Эфес – 11-3, Галатасарай – 10-4, Бешикташ – 10-5, Бахчешехир – 9-6, Каршияка – 8-7, Мерсин – 8-7, Бурсаспор – 7-8, Петким Спор – 7-8, Тюрк Телеком – 6-9, Бююкчекмедже – 4-10, Яловаспор – 4-11, Дарушафака – 4-11, Маниса – 3-12, Меркезефенди – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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