Норман Пауэлл не реализовал 3-очковый бросок на овертайм с сопротивлением Остина Ривза

Норман Пауэлл броском из-за дуги мог перевести встречу с «Лейкерс» в овертайм.

При счете 101:103 за 12 секунд до конца встречи «Клипперс» нарушили правила на Торине Принсе. Форвард «Лейкерс» реализовал оба броска с линии, и разница вновь достигла двух владений. «Парусники» ответили быстрым попаданием Ивицы Зубаца и вновь нарушили правила – на . Защитник исполнил лишь один точный штрафной и дал шанс «Клипперс» на спасение встречи. прошел через всю площадку и исполнил сложный 3-очковый с отклонением с сопротивлением Ривза, но бросок не достиг цели.

« » (18-19) сместили «Голден Стэйт» (17-19) с 10-го места Запада, « » (22-13) сохраняют 4-ю позицию в конференции.