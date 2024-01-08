Норман Пауэлл не реализовал 3-очковый бросок на овертайм с сопротивлением Остина Ривза

Теги Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Норман Пауэлл Остин Ривз Баскетбол

Норман Пауэлл броском из-за дуги мог перевести встречу с «Лейкерс» в овертайм.

При счете 101:103 за 12 секунд до конца встречи «Клипперс» нарушили правила на Торине Принсе. Форвард «Лейкерс» реализовал оба броска с линии, и разница вновь достигла двух владений. «Парусники» ответили быстрым попаданием Ивицы Зубаца и вновь нарушили правила – на Остине Ривзе. Защитник исполнил лишь один точный штрафной и дал шанс «Клипперс» на спасение встречи. Норман Пауэлл прошел через всю площадку и исполнил сложный 3-очковый с отклонением с сопротивлением Ривза, но бросок не достиг цели.

«Лейкерс» (18-19) сместили «Голден Стэйт» (17-19) с 10-го места Запада, «Клипперс» (22-13) сохраняют 4-ю позицию в конференции.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий