Скотти Пиппен: «До 90-х годов я никогда не слышал о звании величайшего игрока всех времен»

Скотти Пиппен считает, что титул величайшего в истории был придуман для Джордана.

«Вот мое мнение. До 90-х годов я никогда в жизни не слышал о звании величайшего игрока всех времен в баскетболе.

Я никогда не слышал, чтобы кто-то называл кого-то величайшим игроком в НБА. Кто был этим парнем до 90-х годов? И почему его не упоминают сегодня? Я не думаю, что это звание существует в командных видах спорта», – сказал шестикратный чемпион НБА.