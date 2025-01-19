«Не идут ни в какое сравнение». Скотти Пиппен объяснил, почему современные звезды даже близко не стоят с Майклом Джорданом
По мнению Скотти Пиппена, никто в современной НБА не сравнится с Джорданом.
«Я бы сказал, что Майкл особенный. Он боец 24 на 7. Не так уж много людей устроены таким образом. Он готов соревноваться на любом уровне и в чем угодно. Так что, когда я смотрю на современных игроков, будь то Леброн Джеймс, они не идут ни в какое сравнение. Майкл собрал весь свой конкурентный дух и демонстрировал его миру в течение 12-14 лет.
Мы увидели все его резюме, его конкурентный дух, его стремление, его волю к победе, то, чего он хотел добиться. Когда кто-то вроде Леброна растягивает это на 20 с лишним лет, это другой драйв, другая борьба, другая жажда. Они даже не в одной плоскости», – сказал шестикратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал PBD Podcast
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