Донован Митчелл после победы над «Миннесотой»: «Передаю привет той женщине в лифте, которая пожелала нам неудачи»

Донован Митчелл передал необычный привет после победы над «Миннесотой».

«Передаю привет той женщине в лифте, которая пожелала нам неудачи и сказала, что сегодня мы будем играть ужасно. Она задала тон всему матчу», – сказал атакующий защитник «Кливленда».

«Кавальерс» в субботу одержали гостевую победу над «Тимбервулвс» со счетом 124:117. Митчелл набрал 36 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.