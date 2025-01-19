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Донован Митчелл после победы над «Миннесотой»: «Передаю привет той женщине в лифте, которая пожелала нам неудачи»

Донован Митчелл передал необычный привет после победы над «Миннесотой».

«Передаю привет той женщине в лифте, которая пожелала нам неудачи и сказала, что сегодня мы будем играть ужасно. Она задала тон всему матчу», – сказал атакующий защитник «Кливленда».

«Кавальерс» в субботу одержали гостевую победу над «Тимбервулвс» со счетом 124:117. Митчелл набрал 36 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт dillybar2145__ в соцсети X
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoМиннесота
logoНБА
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