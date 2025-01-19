«Чикаго» хочет обменять форварда Патрика Уильямса

Патрик Уильямс доступен на трансферном рынке.

По сообщению Chicago Sun-Times, генменеджер «Чикаго » Артурас Карнишовас окончательно смирился с перспективой расставания с не оправдавшим надежд баскетболистом.

Уильямс демонстрирует регресс, набирая 9,3 очка, 3,8 подбора и 2,2 передачи в 32 матчах этого сезона.

Клуб сделал форварда доступным для предложений по обмену. Вопрос осложняется рядом травм баскетболиста и контрактом с зарплатой в 18 миллионов и сроком действия до 2029 года.