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«Чикаго» хочет обменять форварда Патрика Уильямса

Патрик Уильямс доступен на трансферном рынке.

По сообщению Chicago Sun-Times, генменеджер «Чикаго» Артурас Карнишовас окончательно смирился с перспективой расставания с не оправдавшим надежд баскетболистом.

Уильямс демонстрирует регресс, набирая 9,3 очка, 3,8 подбора и 2,2 передачи в 32 матчах этого сезона.

Клуб сделал форварда доступным для предложений по обмену. Вопрос осложняется рядом травм баскетболиста и контрактом с зарплатой в 18 миллионов и сроком действия до 2029 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Sun-Times
logoНБА
logoЧикаго
logoПатрик Уильямс
Артурас Карнишовас
возможные переходы
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