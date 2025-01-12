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Зак Лавин: «В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на слухи»

Зак Лавин заявил, что не обращает внимание на слухи о возможном обмене.

«Люди должны говорить о вас, иметь мнение о вас. Если вы не на этом уровне, о вас вообще не будут говорить.

В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на большую часть слухов», – сказал атакующий защитник «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Sun Times
logoЗак Лавин
возможные переходы
logoНБА
logoЧикаго
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