Зак Лавин: «В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на слухи»

Зак Лавин заявил, что не обращает внимание на слухи о возможном обмене.

«Люди должны говорить о вас, иметь мнение о вас. Если вы не на этом уровне, о вас вообще не будут говорить.

В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на большую часть слухов», – сказал атакующий защитник «Чикаго ».