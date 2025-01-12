Зак Лавин: «В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на слухи»
Зак Лавин заявил, что не обращает внимание на слухи о возможном обмене.
«Люди должны говорить о вас, иметь мнение о вас. Если вы не на этом уровне, о вас вообще не будут говорить.
В этом сезоне у меня лучше получается не обращать внимание на большую часть слухов», – сказал атакующий защитник «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Sun Times
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