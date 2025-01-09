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Патрик Уильямс: «Нельзя рассчитывать победить просто так»

Патрик Уильямс раскритиковал «Буллз» после поражения от «Индианы» (113:129).

«Нам нужно стать лучше всей командой. Мы это знаем. Вышли неготовыми. Сами виноваты. Дело в профессионализме. Наша работа заключается в том, чтобы играть. Мы не справились с ней сегодня на протяжении всего вечера.

Это лучшая лига мира. Нельзя рассчитывать победить просто так. Справиться с полпинка, независимо от уровня таланта», – заключил форвард «Чикаго».

Лучшим в составе команды оказался защитник Зак Лавин, набравший 31 очко, 4 подбора и 4 передачи при 12 точных из 20 бросков с игры и 2 из 6 из-за дуги.

Патрик Уильямс закончил игру с 2 очками и 3 подборами при 0 из 5 с игры за 21 минуту.

«Буллз» продолжают оставаться в зоне плей-ин с результатом 17-20.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Патрика Уильямса, соцсети Bulls on CHSN
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