Донован Митчелл об игре с «Оклахомой»: «Запишите это поражение на мой счет. Второй раз не был лидером»
Донован Митчелл самокритично отнесся к результату встречи с «Тандер».
«Кливленд» уступил 114:134.
«Они задали тон встрече. А мы были не готовы играть.
Запишите это поражение на мой счет. Я должен задавать тон в качестве лидера. Уже во второй раз против этой команды у меня это не получается. Когда лидер не исполняет свои обязанности, это сказывается на всех», – признался звездный защитник.
«Они навязали нам свою волю. Мы знали, что нужно ждать чего-то подобного. Имели представление об их силе. Это была лавина, и у нас не нашлось ответа», – заключил главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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