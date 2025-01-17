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«Рэпторс» нацелены на продление Якоба Пелтля летом, если не обменяют его до дедлайна

«Торонто» не торопится расставаться с Якобом Пелтлем.

29-летний центровой демонстрирует лучшие показатели в карьере, набирая 14,9 очка и 10,6 подбора в среднем.

«Торонто» ценит в нем его положительное влияние на раздевалку, готовность выполнять любые задачи на паркете, легкость во взаимодействии с тренерами.

В случае если он не будет обменян до дедлайна, летом ожидаются переговоры по продлению. «Торонто» рассмотрит предложения, если они будут действительно интересными, но никуда не торопятся. Его ситуация немного похожа на положение Кэма Джонсона в «Бруклине», – заключил инсайдер Майкл Скотто.

Этим летом у Пелтля останутся 2 года по текущему контракту с зарплатой в 19,5 миллиона и опцией игрока на последний.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet 590 The FAN в сети X
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