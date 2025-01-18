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Каталонский журналист Марк Мундет: «Если дети должны держаться подальше от политики, почему российским молодым спортсменам запрещают участвовать в международных соревнованиях?»

Каталонский журналист Марк Мундет высказался на тему отстранения россиян.

«Вот интересно: если дети должны держаться подальше от политики и войны, почемуолимпийский комитет и ФИБА запрещают российским молодым спортсменам участвовать в международных соревнованиях?

Они ни в чем не виноваты, а эти меры мешают их развитию и вынуждают уезжать за границу.

Пора вынести это на обсуждение», – считает Мундет.

Журналист выложил фотографию 22-летнего защитника «Басконии» Павла Савкова в форме сборной России.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Мундета
logoФИБА
logoсборная России
logoчемпионат Испании
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