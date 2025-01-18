Каталонский журналист Марк Мундет: «Если дети должны держаться подальше от политики, почему российским молодым спортсменам запрещают участвовать в международных соревнованиях?»

Каталонский журналист Марк Мундет высказался на тему отстранения россиян.

«Вот интересно: если дети должны держаться подальше от политики и войны, почему олимпийский комитет и ФИБА запрещают российским молодым спортсменам участвовать в международных соревнованиях?

Они ни в чем не виноваты, а эти меры мешают их развитию и вынуждают уезжать за границу.

Пора вынести это на обсуждение», – считает Мундет.

Журналист выложил фотографию 22-летнего защитника «Басконии» Павла Савкова в форме сборной России.