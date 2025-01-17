Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае
Джеймс Наннэлли будет выступать в чемпионате Китая.
Американский форвард (34 года, 201 см) провел 183 матча в Евролиге, набирая 9,9 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи в среднем. Он победил в турнире с «Фенербахче» в 2017 году.
Последние сезоны баскетболист провел в «Партизане», однако расстался с сербским клубом со скандалом после дисквалификации из-за драки вне площадки во время финальной серии Адриатической лиги.
Наннэлли присоединится к «Чжэцзян Лайонс», которые идут на 1-м месте в турнире с результатом 27-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Asia-Basket
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