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Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае

Джеймс Наннэлли будет выступать в чемпионате Китая.

Американский форвард (34 года, 201 см) провел 183 матча в Евролиге, набирая 9,9 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи в среднем. Он победил в турнире с «Фенербахче» в 2017 году.

Последние сезоны баскетболист провел в «Партизане», однако расстался с сербским клубом со скандалом после дисквалификации из-за драки вне площадки во время финальной серии Адриатической лиги.

Наннэлли присоединится к «Чжэцзян Лайонс», которые идут на 1-м месте в турнире с результатом 27-4.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Asia-Basket
logoПартизан
чемпионат Китая
logoДжеймс Наннэлли
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