«Пистоя» подписала Мориса Кемпа

Морис Кемп продолжит карьеру в Италии.

Американский форвард (33 года, 203 см) вернется в Европу после непродолжительного опыта в Китае. Кемп набирал 14,3 очка в за 21 минуты в среднем, реализуя 50% бросков с игры и из-за дуги, в прошлом чемпионате. Баскетболист начал текущий сезон в Китае, но перебрался в Италию после 7 матчей.

«Пистоя» идет на 12 месте в национальном чемпионате с результатом 3-5.