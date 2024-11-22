«Пистоя» подписала Мориса Кемпа
Морис Кемп продолжит карьеру в Италии.
Американский форвард (33 года, 203 см) вернется в Европу после непродолжительного опыта в Китае. Кемп набирал 14,3 очка в за 21 минуты в среднем, реализуя 50% бросков с игры и из-за дуги, в прошлом чемпионате. Баскетболист начал текущий сезон в Китае, но перебрался в Италию после 7 матчей.
«Пистоя» идет на 12 месте в национальном чемпионате с результатом 3-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Пистои»
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