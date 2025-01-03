Китайские одноклубники были ошарашены размером ладони Бобана Марьяновича
Бобан Марьянович удивил своих новых партнеров по команде.
После отчисления из «Фенербахче» сербский центровой присоединился к китайскому «Чжэцзяну», поразив новых одноклубников своими габаритами.
Китайские баскетболисты были ошарашены размером ладоней 224-сантиметрового центрового.
Новая команда игрока лидирует в китайском чемпионате с результатом 21-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
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